وكيل وزارة الصحة بالشرقية يكشف تفاصيل وفاة أطباء فاقوس

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور خالد أحمد فوزى، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن نتائج وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث استقبلت اليوم مستشفى فاقوس المركزى 5 حالات إثر إدعاء انقلاب سيارة ملاكى كان يرتادها 5 من طلبة كلية الطب بفاقوس.





وأسفر الحادث عن وصول 4 وفيات جثث هامدة للمستشفى نقلا بسيارة الإسعاف، ونجاة شخص واحد فقط دون إصابات خطيرة، تم حجزه بالعناية المركزة تحت الملاحظة بعد عمل التحاليل والأشعات اللازمة له. وقدم القائم بالأعمال خالص التعازى لأهالى المتوفين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للحالة المصابة.

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