إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 05:26 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير البحث العلمى وتبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة ، وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بروتوكول تعاون للإرتقاء بمنظومة العمل البحثى مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة اللواء بحرى أ.د / جمال أحمد النشار مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لإدراة البحوث الفنية والتطوير للإرتقاء بمنظومة العمل البحثى لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية .

من جانبة أعرب الأستاذ الدكتور / محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن تقديره البالغ للجهود التى تبذلها القوات المسلحة لتطوير المجالات البحثية ، متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق فى كافة المجالات العلمية .

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز آليات العمل البحثى وتطوير أوجه التعاون فى العديد من المجالات البحثية والفنية والتدريبية والتطبيقية والتصنيعية والتكنولوجية ذات الإهتمام المشترك بين الطرفين .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .