الرعاية الصحية: نجاح عملية علاج تمدد شريان أورطى لمسِن باستخدام دعامة EVAR

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وأوضح بيان الهيئة، أن المريض حضر إلى مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، وأجرى عددا من الفحوصات الدقيقة والتقييم باستخدام اختبارات فرز متعددة مثل التصوير بالأشعة المقطعية وتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية (الإيكو) وغير ذلك، بواسطة فريق متعدد التخصصات يضم خبراء جراحه الأوعية الدموية، وأخصائيى طب القلب، وعليه أوصى الأطباء بإصلاح تمدد شريان الأورطى الباطنى بتقنية (EVAR) للمريض، بحيث لا يتعرض المريض لخطر الجراحة التقليدية لإصلاح الشريان الأورطى، حيث كان يعانى المريض من أمراض الضغط، والسكر، وخضع للعلاج الإشعاعى من ورم بالمثانة، ويشكل هذا التاريخ المرض خطورة على المنتفع فى حالة الفتح الجراحى.
وتم إجراء العملية للمنتفع بنجاح، وبدون أى مضاعفات تحت المخدر النصفى، وذلك على يد فريق طبى من أمهر الاستشاريين بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة ضم أ.د. شريف رفعت "استشارى أول ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى"، أ.د حاتم حسين استشارى جراحة الأوعية الدموية، د. إبراهيم جميل، د.أحمد عسكر "اخصائى جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، وبمشاركة د. أحمد عبد الرحيم، د. ميشيل نسيم "اخصائيى جراحه الأوعية الدموية بمجمع الإسماعيلية الطبى"، د. محمد كريم "استشارى التخدير "، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبى.
ويعد استخدام الدعامة المغطاة EVAR من أحدث العلاجات المتوفرة عالميا لعلاج تمدد الشريان الأورطى، وقد تم استحداثها ضمن حزم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وتوفر عدة مزايا منها استخدام نوع تخدير أبسط ويظل المريض مدة أقل تحت تأثير المخدر، مع عدم الاحتياج لنقل دم، عدم الاحتياج للبقاء فى العناية المركزة، سرعة العودة للمنزل بعد يوم واحد من العملية مقارنه بعشرة أيام على الأقل فى حالة الفتح الجراحى.
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