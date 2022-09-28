مصر تستعيد تمثالا للمعبودة إيزيس من سويسرا

جدة - نرمين السيد - استعادت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، تمثالا من العصر المتأخر، مصنوع من البرونز، للمعبودة إيزيس، فى وضع الجلوس، تحمل على حجرها حورس الطفل، الذى خرج من البلاد بطريقة غير شرعية.





وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، يأتى استرداد التمثال، فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة السياحة والآثار، متمثلة فى الإدارة العامة للآثار المستردة، ومكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسفارة المصرية فى برن بسويسرا.

وتعود أحداث هذه القضية إلى نوفمبر 2018، حيث اكتشفت سلطات الجمارك السويسرية التمثال فى أثناء إحدى عمليات التفتيش الروتينية، واتخذت وزارة السياحة والآثار، الإجراءات اللازمة لاستعادة التمثال، بعد التأكد من أثريته بواسطة لجنة من الوزارة، أقرت بأن التمثال أثرى ينتمى للحضارة المصرية، وهو نتيجة الحفر خلسة، وخرج من مصر بطريقة غير شرعية، ومن ثم جرى التنسيق مع السلطات السويسرية وخاصة المكتب الفيدرالى السويسرى للشؤون الثقافية.

جاء ذلك فى إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالى السويسرى فى مجال استرداد الآثار المهربة.

وتسلم اليوم، السفير وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية، فى برن بسويسرا، القطعة الأثرية وأودعها مقر السفارة المصرية، تمهيدا لعودتها إلى مصر فى أقرب وقت ممكن.