وزيرة البيئة: الشباب الإفريقى مستقبل القارة فى تنفيذ سياسات التنمية

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الويبنار السادس الذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "الشباب الإفريقى"، فى إطار جهود التحضير لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27.





ويستعرض الويبنار مخاوف إفريقيا والبحث عن حلول لمشاكلها المتعلقة بالمناخ، ومشاركات الشباب الإفريقى ودورهم فى قضية تغير المناخ، وذلك ضمن عدد من الندوات عبر الإنترنت ينظمها المركز لمعالجة القضايا الرئيسية ذات الصلة بالمرونة والتكيف مع تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الشباب الإفريقى هم مستقبل القارة، من خلال الخروج بأفكار مبتكرة وغير التقليدية، وتبنى المبادرات التى تسرع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والدوار، كأدوات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن أجندة إفريقيا 2063 تسلط الضوء على الدور الذى يجب أن يلعبه الشباب فى قيادة التحول فى جميع المجالات وقدرتهم على قيادة التنمية، ما يجعل من الضرورى تنفيذ ميثاق الشباب الأفريقى.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تعى دور الشباب الهام فى التنمية ودفع العمل البيئى والمناخى، حيث بدأنا منذ 3 سنوات دمج البعد البيئى فى عملية إصلاح النظام التعليمى بالمدارس، بدمجه فى المناهج التعليمية وخاصة مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجى، بالتنسيق بين وزارتى البيئة والتربية والتعليم، وتم إعداد منهج يخص تغير المناخ يقدم تعريفات لهذه القضية بطريقة مناسبة لأطفال المدارس من المراحل الصغيرة وحتى المرحلة الثانوية، ويتضمن حزمة من الأنشطة التفاعلية تتكامل مع المواد الدراسية كالعلوم والجغرافيا والتاريخ والرياضيات بما يتناسب مع طبيعة كل مادة.

وأضافت الوزيرة أنه يتم تقديم حزم تدريبية للمعلمين لتزويدهم بأدوات شرح مفاهيم المناخ فى سياق المواد التعليمية، وتم خلال الثلاث سنوات الماضية تدريب حوالى 1500 مدرب مدربين فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تقييم مدى فاعلية الرسالة المقدمة من خلال إعلان مسابقة رسم فى كافة مدارس محافظات مصر فى الموضوعات المتعلقة بالمناخ، وسيتم اعلان نتائج المسابقة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، لتقديم نموذج حى عن دور التعليم فى مواجهة آثار تغير المناخ.

وفيما يخص مشاركة الشباب فى مؤتمر المناخ COP27، أكدت الوزيرة أنه سيكون على ثلاث مستويات، ومنها يوم الشباب الذى تم إعلانه ضمن البرنامج الرئاسى للمؤتمر، وخلال دائرة الشباب التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ YOUNGO، وهى أداة رسمية تتيح الفرصة لسماع أصوات الشباب ومداخلاتهم فى عملية التفاوض والمؤتمر، وأيضا مشاركة الشباب خلال المنطقة الخضراء للمؤتمر COP27 والتى تخصص جزء للمرأة والشباب ورواد الأعمال، وتتضمن يوم لأفريقيا يشارك به رواد الأعمال الصغار من إفريقيا، فى مؤتمر المناخ COP27 الذى يعتبر مؤتمرا للتنفيذ.

ودعت الوزيرة الشباب الإفريقى إلى تبنى الحلول القائمة على الطبيعة، التى تأخذ آثار تغير المناخ فى الاعتبار كحلول شاملة وشفافة وتشاركية، بما يساهم فى تنوع الاقتصادات وخلق وظائف خضراء لائقة ومستدامة، وبالتالى تأمين مستقبل الأجيال الإفريقية القادمة، مشيرة إلى أن للشباب دور حيوى فى التنفيذ الناجح للسياسات المقترحة للقارة الإفريقية، وبالتالى يجب أن يكونوا جزءا من تصميمها وصياغتها، وفى تنفيذ البرامج والخطط التى تترجم هذه السياسات إلى أفعال، وأن الشباب هم مستقبل المجتمعات فى جميع أنحاء العالم، ومن الضرورى أن تعكس السياسات والخطط والبرامج أولوياتهم وآمالهم وتطلعاتهم.