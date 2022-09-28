انت الان تتابع خبر بالصور – إصابة أكثر من 9 أشخاص في حادث مروع بـ”البحيرة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث ا تصادم وقع صباح اليوم الأربعاء، بين سيارة نصف نقل بأخرى ربع نقل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 100 إتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ”البحيرة” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام ،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.