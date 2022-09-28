انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تعلن عن قرار “كله جاهز” بشأن العام الدارسي الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، أن كافة المدارس في جمهورية مصر العربية قد انتهت خلال الساعات الماضية مع جميع الاستعدادات الخاصة بالعام الدارسي الجديد الذي سوف نطلق السبت المقبل الموافق الأول من شهر أكتوبر 2022.وأوضحت التربية والتعليم، أن تم تغيير مراوح السقف لمراوح حائط، إضافة إلي مراجعة صيانة صنابير المياه ونوافذ الفصول الدراسية في المدارس حتي تبدأ العملية الدراسية للعام الجديد بدون أي معوقات أو مشاكل فنية.

وأشارت الوزارة تم توجيه المدارس بضرورة تسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، موضحاً أن ذلك يتم عن طريق الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلميذ المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم بالشبكة العنكبوتية.