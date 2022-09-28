هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022: حر نار

انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022: حر ناروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 أنه سوف يحدث استمرار في درجات الحرارة على الكثير من مناطق جمهورية مصر العربية خاصة في ساعات الصباح مع ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترة المساء.وأوضحت الأرصاد الجوية أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

3- مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة.

6- أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة.