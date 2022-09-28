مشاركة القومي للمرأة في الاجتماع الإفتراضي للشبكة الإقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 04:28 مساءً - شارك المجلس القومى للمرأة فى الاجتماع الافتراضي "للشبكة الإقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في القطاع العام ودعم وصول المرأة للمواقع القيادية" وذلك بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية التى تترأس الدورة الحالية للشبكة، وقد شهد اللقاء حضور الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ، و الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس ، و الأستاذة نهى مرسي مدير عام إدارة اللجان بالمجلس ، وعدد من العضوات منسقات الشبكات الوطنية للدول العربية .

حيث أشارت الدكتورة نسرين البغدادى الى أن الاجتماع ناقش خطة عمل الفترة القادمة تركيزا على المرأة والمناخ ، خاصة وأن مصر بصدد استقبال المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ، و استعرضت الجهود التى بذلتها مصر فى تطبيق موازنات البرامج والاداء المستجيبة لمفاهيم المساواة بين الجنسين وآليات دعم قدرات الكيانات الحكومية فى هذا الجانب، وأكدت أنه سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات لتعزيز دور المرأة فى الحد من تأثيرات التغيرات المناخية لحماية الاسرة والمجتمع.

هذا وقد تناول الاجتماع أيضاً دراسة الربط بين قضايا المرأة و التغير المناخي ، وتمت الإشارة إلى ضرورة عقد جلسات ونقاشات بين الدول لتبادل الخبرات في هذا المجال ، وتم التأكيد على التركيز خلال الفترة المقبلة على بناء قدرات الكيانات التى تعمل على تمكين وحماية المرأة فى ظل التغيرات المناخية ، و رفع وعى المجتمع بمختلف فئاته ليكون عنصر فاعل ومشارك فى حماية البيئة والحفاظ على الموارد.