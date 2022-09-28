أخبار مصرية

مدبولى يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لصناعة السيارات

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 04:28 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الاجتماع الأول للجنة العليا لصناعة السيارات.

وكان رئيس الوزراء قد أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادى الذى تقرر عقده فى الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، والذى كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصرى، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوى الخبرة وممثلى مجتمع الأعمال.

وعرض رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادى، والمحاور التى تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكدًا أنه سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر، مع إطلاق موقع إلكترونى خاص بالمؤتمر، لتلقى المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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