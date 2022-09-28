نيابة عن الرئيس.. وزير الدفاع يضع إكليلا من الزهور على ضريح عبد الناصر

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وفى تقليد عسكرى أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل، وضع الفريق أول محمد زكى إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.
كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن ثورة يوليو المجيدة التى حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نسير على دربه، وأن التاريخ المصرى يسطر بحروف من نور ما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات.
وأكد أن ذكرى الزعيم عبد الناصر ستظل نموذجا يحتذى به للأجيال القادمة فى الكفاح والتضحية من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية وتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصرى العظيم.
حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
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