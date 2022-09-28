عاجل- مدبولى يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لصناعة السيارات

جدة - نرمين السيد - وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما تراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه الصناعة، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

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