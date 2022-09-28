البابا تواضروس يلتقى الوفد المشارك فى جمعية مجلس الكنائس العالمى (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الأربعاء، فى المقر البابوى بالقاهرة، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذى شارك فى اجتماع الجمعية العامة الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمى WCC "بكارلسروه" بألمانيا من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر والذى شارك فيه حوالى 4 آلاف شخص من كل أنحاء العالم وهو يعد التجمع المسيحى الأكثر تنوعا بالعالم.





وانتخب الأنبا توماس والأنبا أبراهام لعضوية اللجنة المركزية المكونة من 150 عضوا، وتعمل اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمى كهيئة رئيسية لصنع القرار فى مجلس الكنائس العالمى. كما انتخب نيافة الأنبا توماس لعضوية اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمى التى تضم عشرين عضوا، وتعمل اللجنة التنفيذية على تعيين موظفى البرامج، ومراقبة العمل الجارى، والإشراف على الميزانية التى تقرها اللجنة المركزية.

شارك فى الوفد الكنسى القبطى أعضاء من كنائس أستراليا وإنجلترا وسويسرا، حضر بعضهم لقاء البابا اليوم عبر تطبيق ZOOM. كما استقبل البابا تواضروس فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، الذى قدم تقريرا لقداسة البابا عن مؤتمر شباب الخريجين لأمريكا وكندا.

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