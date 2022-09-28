انت الان تتابع خبر زوجتي مرتبطة بوالدتها.. زوج يقيم أغرب دعوة نشوز ضد زوجته بعد شهر العسل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مواطن مصري بإقامة دعوة نشوز ضدد زوجته أمام محكمة الأسرة، وهذل بعدما رفضت تنفيذ قرار الطاعة وهجرها للمسكن الخاص بالزوجية، وهذا بعد 3 شهور زواج، وتعد من أبرز القضايا التي جاءت في المحكمة.

تفاصيل إقامة دعوة زوج مصري نشوز على زوجته

وكتب الزوج في دعواه، قائلاً “زوجتي ووالدتها ترتبطان ببعضهما بطريقة جعلت زواجنا يفشل، بعد أن وجدت حماتي تقيم معنا بالمنزل بشكل دائم بعد عودتنا فور انتهاء شهر العسل، كنت أشعر أنني ضيف في منزلي، لكي أتحدث مع زوجتي يجب أخذ إذن حماتي، وأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وغيرتها من علاقتي بزوجتي، ما دفعني لطلب تركها المنزل فثارت زوجتي وذهبت برفقتها”.

زوج يتهم حماته بتدمير حياته الزوجية

واستكمل الزوج قائلاً “حماتي دمرت حياتي بسبب ارتباطها بزوجتي، ورفضها استقلالنا واشتراطها رجوعي لزوجتي حال سماحي لها بالمكوث برفقتنا أو ذهابي للعيش معهم بمنزلها، وهو ما رفضته خصوصا بعد اعتراض أهلي بسبب جنون حماتي، ورفضها ترك زوجتي لي وتعلقها المرضي بها، وعندما حاولت اصطحاب زوجتي من منزلها هددتني بالسلاح”.

واستكمل قائلاً “لم أتخيل وجود أم أنانية بتلك الطريقة، لا تريد أن تتخلى عن ابنتها وتتركها تعيش في سعادة، وتتسبب في تعاستها وفشل زيجتها، لأعيش في جحيم بعد أن خسرت زوجتي التي أحببتها طوال 4 سنوات، وصبرت طوال تلك الفترة لإقناع والدتها بزواجنا، ولكنها للأسف بسبب غضب والدتها رفضت كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا”