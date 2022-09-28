انت الان تتابع خبر طلب الإلتحاق ببرنامج تدريب التعليم 2.0.. الرابط لكل المعلمين والموجهين هيسهلها عليكم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن رابط طلب الإلتحاق ببرنامج تدريب التعليم 2.0، والتوضيح أن التدريب يأتي ضمن جهودها للعمل على دعم وتأهيل كل المعلمين لإستكمال المنظومة الخاص بالتعليم الجديدة للإستعداد إلى العام الدراسي 2022/2023، وتعقد التدريبات لمعلمي وموجهي الصفوف بدءاً من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي، في التخصصات الخاصو بالعلوم واللغة العربية والدراسات والرياضية، وذلك بالإشتراك مع مؤسسة ديسكفري إديوكيشن.

خطوات ورابط طلب الإلتحاق ببرنامج تدريب التعليم 2.0

يدخل الشخص على رابط طلب الالتحاق في برنامج تدريب التعليم 2.0.

طلب الالتحاق في برنامج تدريب التعليم 2.0.

إدخال البيانات الشخصية مثل الأسم والعمر.

البريد الإلكتروني الموحد للمعلم.

رقم المحمول.

رقم الهاتف المنزلي.

اختيار المديرية.

أسم الإدارة.

اسم الإدارة.

اسم المدرسة.

نوع المدرسة.

شروط الالتحاق في برنامج تدريب التعليم 2.0

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق بها أن شروط الالتحاق في برنامج تدريب التعليم 2.0 تتمثل في أن يكون المستهدف بهذا التدريب عن مادة التخصيص المرشح عنها، وذلك على أن يتم المشاركة في فعالية في تدريب زملائه، ولفت الإنتباه إلى أنه سوف تجرى توفير التقديم ليوم 11 أغسطس 2022.