حادث أليم بالشرقية: مصرع 5 طلاب بالطب إثر انقلاب سيارتهم الملاكي في ترعة

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 7162 (ر ق و) في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع 5 طلاب جميعهم طلبة في كلية الطب، مقيمين فى مركز الحسينية، كانوا يستقلون السيارة.

جرى انتشال جثامين الشباب الخمسة بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.