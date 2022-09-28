وزير الدفاع يعود لأرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدأت الزيارة بمراسم الإستقبال الرسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكلا البلدين الشقيقين.

والتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالوزير محمد بن أحمد البواردى وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

من جانبه أشاد وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى بعمق الروابط التى تجمع البلدين الشقيقين، وتوافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات التى تمس المصالح المشتركة .

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة بالسيد على بن حماد الشمسى رئيس جهاز الإستخبارات الوطنى الإماراتى وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المطروحه على الساحتين الإقليمية والدولية بما يعزز الأمن والإستقرار بالمنطقة .

وقام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة لمجمع توازن الصناعى إلتقى خلالها بالمديرين التنفيذيين لعدد من الشركات الإماراتية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية ، كما إستمع إلى شرح تناول الإمكانيات المتطورة لقطاعات الصناعات الدفاعية الإماراتية وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية فى مجال التسليح .

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة فى ختام الزيارة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، معرباً عن تطلعه إلى إستمرار تبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية بما يعظم القدرات القتالية لكلا الجانبين بهدف دعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة .

حضر اللقاءات والزيارة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإماراتية.