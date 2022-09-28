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الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل / جمال عبد الناصر .

وفى تقليد عسكرى أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل قام الفريق أول / محمد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس / جمال عبد الناصر ، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة .

كما إلتقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم تحيات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، مشيراً إلى أن ثورة يوليو المجيدة التى حمل لواءها الرئيس / جمال عبد الناصر ستظل نبراساً مضيئاً نسير على دربه ، وأن التاريخ المصرى يسطر بحروف من نور ما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات .

وأكد أن ذكرى الزعيم عبد الناصر ستظل نموذجاً يحتذى به للأجيال القادمة فى الكفاح والتضحية من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية وتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم .

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل / جمال عبد الناصر .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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