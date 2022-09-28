غلق محطة مترو جمال عبد الناصر الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الإغلاق الكامل لمحطة جمال عبدالناصر، بالخط الأول، الجمعة المقبل، على مدار اليوم بالكامل، منذ بداية التشغيل فى تمام الخامسة والربع صباحا وحتى نهايته؛ للانتهاء من تجهيزها للتشغيل كمحطة تبادلية مع الخط الثالث، مع افتتاح المحطات الجديدة.





وبدوره أوضح أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أن الخط الأول سيعمل بشكل طبيعى فى ذلك اليوم بكامل محطاته، من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، منذ بداية التشغيل حتى نهايته، عدا الوقوف بمحطة جمال عبدالناصر فقط لإغلاقها بالكامل فى ذلك اليوم. وناشد المتحدث، جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، وأيضا عبر الموقع الرسمى للشركة cairometro.gov.eg، لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بالجهات كافة، وليس مترو الأنفاق فقط.

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