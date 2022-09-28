الهجرة: وصول شاب مصرى مريض فى موزمبيق لاستكمال العلاج بالقاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن وصول الشاب المصرى أحمد حسين عبد الفتاح ، والذى كان يعمل فى دولة موزمبيق وأصيب بالتيفود، صباح اليوم الأربعاء على متن طائرة مصر للطيران القادمة من نيروبى إلى مطار القاهرة الدولى، وهو فى حالة مستقرة الآن، وكان قد نُقل فى وقت سابق منذ 4 أيام إلى المستشفى المصرى القبطى فى كينيا لاستكمال علاجه قبيل عودته إلى أرض الوطن.





ووجهت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة الشكر لوزير الصحة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، لتوفير عربة إسعاف مجهزة بطاقم من الأطباء والمسعفين، لاستقبال الشاب بالمطار ونقله لمستشفى دار الشفاء؛ وتم توفير غرفة رعاية مركزة بها لاستكمال العلاج.



وأشادت وزيرة الهجرة بالجهد الكبير الذى قام به الأنبا بولس أسقف الكنيسة القبطية المصرية والأطباء المصريين فى كينيا لاستقبال الشاب المصرى، لاستكمال علاجه بالمستشفى القبطى بنيروبى على نفقتهم، وتلقيه علاجًا يساعد على تحسن حالته لتسمح بالسفر إلى مصر، بعد قرار الأطباء بإمكانية نقله بأمان، حيث تم تشكيل فريق متخصص، فقام بالتواصل مع المستشفى التى يتلقى فيها الشاب المصرى علاجه بموزمبيق؛ للتأكد من الحالة ومعرفة كل التفاصيل والتقارير الخاصة بها، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وعلاجه على نفقة المستشفى باعتباره مواطنًا مصريا فى حاجة إلى تلقى العلاج، كما قامت الكنيسة القبطية بتكليف طبيب لمصاحبة أحمد وتقديم الرعاية الطبية له على متن الطائرة، وتكفلت بتوفير تذكرة طيران الطبيب المرافق.

وكانت قد بدأت متابعة الشاب المصرى أحمد حسين عبد الفتاح المقيم فى موزمبيق، منذ رصد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استغاثته هو وأصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، نظرًا لسوء حالته الصحية جراء تداعيات تعرضه لـ6 جراحات تم إجراؤها فى موزمبيق، مطالبين بسرعة نقله إلى مصر لعلاجه فى مصر، حيث تم على الفور التواصل مع كل الجهات المعنية للتنسيق لنقل الشاب المصرى واستكمال علاجه، بالإضافة إلى التواصل مع الكنيسة القبطية فى كينيا والمسئولين فى موزمبيق وكينيا وأسرة وأصدقاء الشاب المصرى الذين لم يتركوه لحظة وكانوا دائمى السعى لتوفير اى وسيلة ينقل بها لاستكمال العلاج.



وأكدت الوزيرة أن ما حدث من تواصل وتنسيق وجهد وإجراءات بين وزارتى الهجرة والخارجية والكنيسة القبطية فى كينيا والجاليتين فى موزمبيق وكينيا وأسرة الشاب أحمد وكافة الجهات التى قامت بجهد بارز، يعد نموذجا متميزا للعمل المصرى المشترك بين أبناء الدولة المصرية الواحدة فى عدد من الدول الإفريقية فى وقت واحد؛ حيث تكاتفت جهود الجميع لإنقاذ الشاب المصرى فى صورة جديدة تعكس روح الجمهورية الجديدة التى تعنى بالاهتمام بالمواطن وسلامته مهما بعدت المسافات، واختتمت وزيرة الهجرة بتمنى الشفاء العاجل والسلامة للشاب المصرى.