بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وأكاديمية البحث العلمى لتبادل الخبرات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير البحث العلمى وتبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة.

بدأت مراسم البروتوكول، بكلمة اللواء بحرى أ.د جمال أحمد النشار، مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور.

وأشار إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة، لإدراة البحوث الفنية والتطوير للارتقاء بمنظومة العمل البحثى؛ لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

من ناحيته، أعرب الدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن تقديره البالغ للجهود التى تبذلها القوات المسلحة لتطوير المجالات البحثية، متطلعا أن تشهد المرحلة المقبلة، مزيدا من التعاون والتنسيق فى كافة المجالات العلمية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز آليات العمل البحثى وتطوير أوجه التعاون فى العديد من المجالات البحثية والفنية والتدريبية والتطبيقية والتصنيعية والتكنولوجية ذات الإهتمام المشترك بين الطرفين.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول، عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.