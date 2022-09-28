مساعد مدير برنامج الأغذية العالمى: حياة كريمة مثالا يحتذى به لدعم المجتمعات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، الدورة الأولى لمؤتمر الأمن الغذائى 2022، الذى ينظمه برنامج الأغذية العالمى بالشراكة مع وزارة التعاون الدولى، تحت شعار "الشراكات والتكنولوجيات الجديدة لتعزيز الأمن الغذائى"، وذلك بحضور مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذى فى برنامج الأغذية العالمى رئيس الشؤون المالية، وكورين فليشر، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببرنامج الأغذية العالمى، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، وبرافين أجراوال، المدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر، والدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، وغيرهم من ممثلى الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وأشارت إلى العلاقة الوطيدة التى تجمع برنامج الأغذية العالمى بالحكومة المصرية، والتى نتج عنها العديد من البرامج والشراكات على مدار السنوات الماضية بهدف تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائى وتحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة، ونبهت إلى الآثار المباشرة للتغيرات المناخية وتأثيرها على تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائى.

ووجهت وزيرة التعاون الدولى، الشكر لفريق عمل برنامج الأغذية العالمى، بشأن الجُهود المبذولة فى إعداد البرنامج القطرى المُشترك بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمى للفترة من 2023-2027، والتى تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والجهود المشتركة لدعم جهود الأمن الغذائى فى مصر، والتوسع فى مشروعات التنمية الزراعية والريفية.

وثمنت المشروعات التنموية المنفذة بالشراكة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمى فى مختلف محافظات مصر، وعلى رأسها جهود تعزيز التغذية المدرسية، ودعم صغار المزارعين فى قرى صعيد مصر وتحقيق التنمية الريفية والزراعية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة مع صغار المزارعين، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال مركز الأقصر للابتكار، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون فى إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27، والتوسع فى جهود الأمن الغذائى والمائى.

وقالت وزيرة التعاون الدولى إن العالم يشهد تراجعًا فى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائى، رغم أنه يتبقى فقط 8 سنوات على الوصول إلى عام 2030، حيث يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن بينها الهدف الثانى المتعلق بالقضاء التام على الجوع، وهو ما يحتم أهمية المضى قدمًا فى التوسع فى الجهود الهادفة لتعزيز الأمن الغذائى.

وأشارت المشاط إلى أن التحديات التى تواجه الأمن الغذائى تزداد بشكل كبير بسبب التطورات المتلاحقة على المستوى العالمى ونتيجة التداعيات التى تسببت فيها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتأثير المستمر للتغيرات المناخية وتأثيره على سلاسل الإمداد، مشيرة إلى تقرير الأمم المتحدة حول وضع الأمن الغذائى والتغذية فى العالم، والذى أشار إلى أن نحو مليار شخص يواجهون نقص شديد فى التغذية وعدم تحقق الأمن الغذائى خلال عام 2021.

وتابعت أنه باستمرار التحديات التى تؤثر على سلاسل الإمداد، فإن ذلك يعنى معاناة المزيد من المواطنين على مستوى العالم من نقص الأمن الغذائى، منوهة بأنه بالنظر إلى الوضع الحالى على مستوى العالم فإن 31.9% من السيدات على مستوى العالم يعانين بشدة أو بشكل معتدل من نقص الأمن الغذائى مقابل 27.6 بالنسبة للرجال.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أنه رغم هذه التحديات فإن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائى وتلبية احتياجات المواطنين، وفى هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع كافة شركاء التنمية تعزز هذه الجهود، ومؤخرًا تم إعلان الحصول على تمويل تنموى من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى لدعم جهود الدولة فى مجال تحقيق الأمن الغذائى وزيادة السعات التخذينية للقمح والحبوب وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود ومواجهة الأزمات.

وتابعت: مستمرون فى البناء على ما تحقق من نتائج تنموية مع الأمم المتحدة، والشراكة طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمى، حيث تعمل الدولة المصرية فى إطار رؤية مصر 2030 على التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فى التغذية المدرسية وتعزيز القدرة على الصمود.

وأشارت إلى عملية المشاورات الموسعة التى تم عقدها مع الأمم المتحدة فى مصر بهدف صياغة الإطار الاستراتيجى للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 (UNSDCF)، والتى تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتضمن العديد من المحاور من بينها الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز جهود الأمن الغذائى والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتركيز على الأولويات المتعلقة بالأمن المائية والأمن الغذائى وأمن الطاقة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولى عن الجهود التى تبذلها الجهات الوطنية لتعزيز الأمن الغذائى وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية تنفيذًا لتوجهات الدولة، وزيادة السعات التخزينية للحفاظ على مخزن استراتيجى من القمح.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن التحول الرقمى أصبح من العناصر الأساسية التى تضمن استدامة جهود الأمن الغذائى وتعزيز الحلول التكنولوجية لضمان التعامل مع المتغيرات، ومن أجل ذلك نظمت وزارة التعاون الدولى وعدد من الجهات الحكومية بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ملتقى التكنولوجيا الزراعية Agritech، والذى يعزز الزراعة الشاملة والتحول الرقمى فى قطاع الزراعة، بمشاركة مسئولين وخبراء من الجهات المعنية الحكومية والمؤسسات الدولية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وأكدت أنه فى ظل التطورات العالمية المتلاحقة فإنه لا يمكننا الوقوف مكتوفى الأيدى وتجاهل الآثار المباشرة للتغيرات المناخية وتأثيرها على تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائى، لذلك فإن مصر باستضافتها لمؤتمر المناخ COP27 تعمل على تعزيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، وتحفيز العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف من أجل دفع العمل المناخى وتحفيز المجتمع الدولى لتنفيذ تعهداته بشأن تمويل المناخ.

وتابعت أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2030 والتى تستهدف تعزيز المحاور الرئيسية للعمل المناخى والتى تعمل على دفع جهود العمل المناخى والتحول الأخضر فى مصر، كما قامت مصر بتحديث مساهماتها الوطنية بشأن العمل المناخى وتقليل الانبعاثات الضارة NDCs، موضحة أنه فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ، فإن مصر منحت أولوية للعديد من القطاعات الرئيسية من بينها الطاقة والكهرباء والنقل والزراعة والمياه والنفط والغاز، وتعزيز الأولويات القطاعية بشأن العمل المناخى من خلال مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف منها.

وتطرقت المشاط إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى"، والذى تم إطلاقه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويضم عددا من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، فى ظل الأهمية القصوى والترابط الوثيق بين هذه القطاعات الثلاثة، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف من خلال التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى والمنح وآليات التمويل المبتكر التى تحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات.

من جهته، قال مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذى فى برنامج الأغذية العالمى رئيس الشؤون المالية، إن برنامج الأغذية العالمى يفخر بشراكته مع وزارة التعاون الدولى، فى تنظيم مؤتمر الأمن الغذائى الأول، مشيرًا إلى العلاقة الممتدة بين برنامج الأغذية العالمى والحكومة المصرية حيث يدعم البرنامج أساليب الرى الحديثة بهدف الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم صغار المزارعين.

كما عبر دجونيجا عن تقديره للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى تعد مبادرة متعددة الأبعاد بهدف بناء مجتمعات مستدامة بما يعزز جهود أهداف التنمية المستدامة، ودعم التنمية طويلة الأجل، والحد من الفقر، مشيرًا إلى أن حياة كريمة تعد مثالا لما يمكن أن تقوم به الحكومات لدعم مجتمعاتها فى مواجهة تحديات الأمن الغذائى وتداعيات التغيرات المناخية.

وأضاف أن أحد البرامج المطبقة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمى، هى مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات طموحة فى مجال الأمن الغذائى وتعزيز القدرة على الصمود، ودفع جهود العمل المناخى، وحتى الآن بلغت البرامج المنفذة ضمن جهود مبادلة الديون 7 برامج بقيمة 114 مليون دولار، ويسعى البرنامج الفترة المقبلة لتنفيذ مزيد من البرامج فى هذا الإطار، وتطرق إلى الريادة المصرية فى إصدار السندات الخضراء فى عام 2020 كأول دولة عربية، لتمويل استراتيجيات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.