الرئيس السيسى يهنئ الصين الشعبية بذكرى تأسيسها

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة، إلى الرئيس شى جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.



جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة، إلى الرئيس شى جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية. وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيى، إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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