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بدأ البيان بكلمة اللواء أ ح أحمد الصيفى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة التى أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لهيئة الإمداد والتموين وكل إداراتها التخصصية لتؤدى مهامها بكفاءة وإقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة، مؤكدا أن رجال الهيئة يواصلون العمل ليلا ونهارا بتفانى وإخلاص لإنجاز المهام التى تسند إليهم بما يسهم فى تعظيم قدرات القوات المسلحة للوفاء بمهامها ومسؤولياتها.
أعقب ذلك تنفيذ المراحل المختلفة لإجراءات البيان العملى تناولت القدرات والأساليب المتطورة فى الحفاظ على كفاءة إمداد وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بالوقود عبر الوسائل والمعدات الحديثة وكيفية التغلب على كل المعوقات الطارئة وذلك وفقا للأسس العلمية المدروسة فى ذلك التخصص.
وفى نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكل العناصر المشاركة بالبيان، مشيدا بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ المهام، كما ناقش عددا من القادة والضباط فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل الإجراءات، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم.
أعقب ذلك المرور على معرض لمعدات ومنتجات إدارات هيئة الإمداد والتموين الذى عكس مدى حجم التطوير والتحديث الذى تشهده هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بمختلف إداراتها التخصصية.
وفى سياق متصل، مر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إحدى وحدات قوات مكافحة الإرهاب للإطمئنان على جاهزية المقاتلين المنضمين حديثا إليها، كما شاهد عدد من البيانات العملية التى أبرزت المهارات المكتسبة خلال فترة التأهيل، مشيدا بالمستوى الاحترافى الذى وصل إليه المقاتلين، كما طالبهم بالحفاظ على الجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.
حضر المرور عدد من قادة القوات المسلحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأركان يشاهد بيانا عمليا لإحدى الأنشطة الخاصة بإدارة الوقود (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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