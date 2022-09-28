خريطة احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 02:33 مساءً - استعدت محافظة شمال سيناء للاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وجهزت خريطة برنامج احتفالات المحافظة، والتي تتضمن افتتاح عدد من المشروعات بمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد ونخل والحسنة ويختتم بحفل فنى يقام على مسرح قصر ثقافة العريش.

وتبدأ الاحتفالات يوم الجمعة 30 سبتمبر بصلاة الجمعة في مسجد القرماني، وافتتاح مستوصف القرماني الطبي بمدينة العريش .

وتتواصل احتفالات شمال سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يوم الست 1 اكتوبر داخل مدينة العريش بمسيره شبابية من أمام ديوان المحافظة ووضع اكليل الزهور على الجندي المجهول، واحتفالات المدينة الشبابية، وعرض فيلم تسجيليى عن حرب أكتوبر، ودور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب، وعرض فني في قصر ثقافة العريش بمدينة العريش.

ويوم الأحد الموافق 2 أكتوبر تتواصل الإفتتاحات بمنطقة وسط سيناء حيث يتم افتتاح منازل بدوية بمنطقة أبو صوان ووادي الحاج بمدينة نخل، وبئر وادي البروك بمدينه نخل، وإدارة تموين الحسنة، ومدرسة الحسنة الثانوية الصناعية، وتجمع كيلو 61 بمدينه الحسنة.

ويوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر سيتم افتتاح مدرسة أبو صقل للتعليم الأساسي افتتاح 8 باكيه حي السبيل ثمانية باكية بحي السبيل مدينه العريش.

ويوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر سيتم افتتاح معهد الروضة الإعدادي الثانوي بقرية الروضة شرقي مدينة بئر العبد، وحضانة الروضة، وحديقة بمدينة بئر العبد.

ويوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر سيتم افتتاح مدرسة الوحشي افتتاح مدرسه أبو رفاعي، ومسجد أبو عبدون بمدينة الشيخ زويد.