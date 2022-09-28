ننشر قرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم 211

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، هي:

- في إطار الاستعدادات الجارية للإعداد لخطط وبرامج استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، المُزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان بشأن قبول المنحة المقدمة من شركة استرازينيكا، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ بغرض استخدامها في إقامة المستشفى الميداني المصغر في نطاق المؤتمر، وذلك ضمن إجراءات خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ، مع التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، والتي تقدمت بأفضل العروض فنياً ومالياً، لتنفيذ المستشفى الميداني قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، لاستخدامها في تقديم الخدمات الطبية أثناء فترة انعقاد المؤتمر.

- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، بشأن اعتبار الجامعات الأهلية الجديدة المنشأة في نطاق الجامعات الحكومية وهي جامعات: (الإسكندرية، وعين شمس، وأسيوط، والمنصورة، والزقازيق، وحلوان، والمنيا، والمنوفية، وقناة السويس، وجنوب الوادي، وبنها، وبني سويف) الأهلية، وكذلك كل من الجامعة الفرنسية الأهلية، وجامعة سنجور، والمُسند تنفيذ الأعمال بها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية ، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

يأتي ذلك، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة الانتهاء من تنفيذ 12 جامعة أهلية جديدة ذات أسبقية أولى تقع في نطاق الجامعات الحكومية.

- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد مع الشركات المتخصصة؛ لتدبير احتياجات الوزارة ومديريات الصحة من مبيدات يرقات البعوض خلال العام المالي الحالي 2022- 2023، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لمكافحة الحشرات وتوفير المبيدات اللازمة لخفض الكثافة الحشرية، ومعالجة آثار حدوث المقاومة باستخدام نوعيات معينة من المواد الفعالة.

- وافق مجلس الوزراء على السماح لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات لشراء 14 عمارة سكنية بإجمالي 560 وحدة سكنية بمدينة الشروق؛ وذلك لاستخدامها كسكن بديل للعشوائيات.

- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 26/9/2022، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (27 ) مشروعاً، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل مشروع إنشاء مترو إسكندرية/ أبو قير.

ويتمثل المشروع في تحديث وكهربة خط القطار بطول 21.5 كم إسكندرية أبوقير؛ من أجل تحويله إلى مترو، ويتضمن المشروع الأعمال المدنية المتعلقة بمسارات القطارات، وإنشاء المحطات، ومرافق صيانة المستودعات، وأجزاء الجسور، كما يشمل اقتناء أنظمة الإشارات والاتصالات وإصدار التذاكر، واقتناء معدات عربات السكك الحديدية، وكذا أعمال التزويد بالطاقة الكهربائية، وتشييد ممرات المشاة، والممرات السفلية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال الهيئة القومية للأنفاق.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى خط الخدمة، وتوفير وسيلة فعالة وشاملة ومنخفضة الكربون، مما يعمل على تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، من خلال وسيلة نقل آمنة وفعالة، في إطار تنفيذ خطة النقل الحضري في محافظة الإسكندرية.