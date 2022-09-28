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الوزراء يوافق على اعتبار الجامعات الأهلية الجديدة من المشروعات القومية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن اعتبار الجامعات الأهلية الجديدة المنشأة فى نطاق الجامعات الحكومية وهى جامعات: (الإسكندرية، وعين شمس، وأسيوط، والمنصورة، والزقازيق، وحلوان، والمنيا، والمنوفية، وقناة السويس، وجنوب الوادى، وبنها، وبنى سويف) الأهلية، وكذلك كل من الجامعة الفرنسية الأهلية، وجامعة سنجور، والمُسند تنفيذ الأعمال بها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

يأتى ذلك، فى إطار توجه الدولة نحو التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة الانتهاء من تنفيذ 12 جامعة أهلية جديدة ذات أسبقية أولى تقع فى نطاق الجامعات الحكومية.

محمد يوسف

محمد يوسف

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