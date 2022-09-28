قرار جمهوري بالعفو عن بعض سجناء بمناسبة نصر أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري رقم 458 لسنة 2022، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2022 ميلادية.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا، ضمن سلسلة من الإفراجات عن بعض المساجين أو المحبوسين احتياطيًا خلال الفترة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه سيتم الإعلان عن عدد المفرج عنهم بعفو رئاسي بعد الحصر، وعرضها في بيانات رسمية.

وأضاف الخولي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في الوقت الحالي تتشكل أعداد المفرج عنهم بين القوائم المتخمة بالأعداد وبين الإفراجات الفردية، فمسألة حصر الأعداد ستكون خلال فترة معينة لتكون الإحصائية دقيقة.

ولفت الخولي، إلى أنه في الوقت الحالي خرجت اللجنة من سياق المساهمة في الإفراج عن السجناء، ليضاف إليها دمج المفرج عنهم في المجتمع، وهذه من النقاط الرئيسية التي تم التركيز عليها خلال الأيام الماضية، بحيث إنه لا يقتصر دور اللجنة على فحص الحالات وتطبيق المعايير فقط وإنما يمتد وفق التوجيهات الرئاسية للرعاية الاجتماعية للمفرج عنهم.