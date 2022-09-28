تخطت المليون ريال.. تحصيل مستحقات عمال مصريين بالسعودية 

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لسفارة مصر بالسعودية كشفا عن نجاح مكتب التمثيل العمالى فى تحصيل مليون و131 ألفا و880 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 5 ملايين و829 ألفا و182 جنيها مصريا، وذلك مستحقات لصالح أسر 3 عمال مصريين متوفيين بينهم عامل توفى وهو على رأس العمل، ومستحقات 10 عمال أخريين بعد حصولهم على أحكام قضائية.





وجاء فى بيان اليوم الأربعاء أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية وبذل كل المساعى نحو تحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل المختلفة وبصفة خاصة مستحقات العاملين المصريين المتوفيين. وأشار أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض إلى أنه بالتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض، تم تحويل مستحقات جميع العاملين المتوفيين إلى ذويهم بمصرمع إخطارهم باستلامها من بنك ناصرالاجتماعى بموجب إعلام الوراثة وتوجه أسر العاملين المتوفيين فى خطاب لهم، بالشكر والتقدير لمكتب التمثيل العمالى بالرياض، ووزارة القوى العاملة المصرية على استجابتها السريعة وتوجيه مكتب التمثيل العمالى لتحصيل تلك المستحقات وإرسالها لذويهم بمصر.

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