القوى العاملة تنظم ورشة عن التوظيف العادل والأخلاقى لشركات استقدام العمالة

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ورشة عمل بعنوان "التوظيف العادل والأخلاقى لوكالات استقدام العمالة" وتستمر لمدة يومين.





وتعقد فى إطار المشروع الإقليمى "نحو مقاربة شاملة لهجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال إفريقيا" "THAMM" ، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، ويهدف الى حوكمة هجرة اليد العاملة وتوفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد.

وبحسب بيان صحفى عن الوزارة، تهدف الورشة إلى العمل على توعية القائمين على شركات إلحاق العمالة بمبادئ التوظيف العادل والأخلاقى للعمالة فى القطاعات المختلفة من خلال معايير التوظيف المتعارف عليها فى النطاق الوطنى والدولى والمخاطر التى قد تتعرض لها الشركات.

شارك فى الورشة لفيف من ممثلى شركات إلحاق العمالة، ومن جانب وزارة القوى العاملة: الدكتور ياسر غازى مدير الإدارة العامة للتمثيل الخارجى، ونصرة سالم مسؤول إدارة شؤون شركات الحاق العمالة، والدكتورة أميرة زكى ممثل الادارة المركزية للعلاقات الدولية ومنسق المشروع بالوزارة، وعلا أحمد باحث بقطاع التشغيل، وعمرو ربيع مصطفى باحث بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وناهد نبيل مسؤول شكاوى شركات الحاق العمالة، وهند على باحث بإدارة شركات إلحاق العمالة، وممدوح يونس باحث بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأحمد عادل الصاوى باحث بالادارة العامة للتشغيل بالخارج.

وحاضر فيها فريق التدريب من جانب المنظمة الدولية للهجرة: فرح البطراوى المنسق الوطنى للمشروع، ومروة مصطفى مسؤول برامج بقسم تنقل العمالة والإدماج المجتمعى، ومنيرة الكحلاوى مساعد بقسم تنقل العمالة والإدماج المجتمعى، وسليم عبدالجليل استشارى بالمنظمة.