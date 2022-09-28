محافظ المنيا: 81 مدرسة جديدة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأكد القاضى أنه تم دخول 81 مدرسة الخدمة العام الدراسى المقبل، بإجمالى 1069 فصلا دراسيا بجميع مراكز المحافظة، وتضم تلك المدارس، 50 مدرسة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و31 مدرسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات الخدمية، وأعضاء برلمان شباب مصر.

وأكد محافظ المنيا، أنه تم خلال العديد من الاجتماعات التنسيقية مع مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية، التوجيه بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوفير كافة عناصر العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى.

واستعرض حمدى السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، خطة المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، ووجه الشكر للمحافظ لتقديمه كل أوجه الدعم للعملية التعليمية، وحل كل المعوقات، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال مليون ونصف طالب، بأكثر من 3 آلاف مدرسة، و6 آلاف معلم، مشيرا الى دعم وزارة التربية والتعليم للمحافظة، من خلال توفير معلمين بالحصة لسد العجز، وسيتم توزيعهم على الإدارات التعليمية التسع بحسب العجز بها، كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع عدد من الملاحظات الخاصة ببعض المدارس، حيث وجه بسرعة تلافيها.

وفى السياق نفسه، استعرض الشيخ أحمد طلب، مدير المنطقة الأزهرية، استعدادات منطقة المنيا الأزهرية بكافة معاهدها، لاستقبال العام الدراسى الجديد طبقا للخطة الزمنية الموضوعة، ووفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما استمع المحافظ لعدد من أعضاء برلمان شباب مصر، حيث نقلوا تحيات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للسيد المحافظ، كما وجه شباب البرلمان الشكر للمحافظ على دعمه وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

وناقش المحافظ مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عددا من المشكلات والطلبات ووجه بحلها، واستمع لتقارير الجهات التنفيذية حول تلك المشكلات مؤكدا ضرورة تضافر جميع الجهود والتنسيق بين كافة الجهات لتحقيق المصلحة العليا وتحسين الخدمات المقدمة للأهالى.

وأكد المحافظ، أن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تسير بخطى متقدمة، مشيرا الى أن المتابعة الميدانية، والاجتماعات الأسبوعية لتلك المشروعات، أتت بثمارها، وجعلت تلك المشروعات واقعا ملموسا يشهده القاصى والدانى، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال تذليل كافة المعوقات، وتوفير جميع الأراضى للمشاريع المستهدفة، وقاربت جميع مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية على الانتهاء، إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز عالية فى باقى المشاريع، بـالـ 19 قطاع خدمى، والتى يتم تنفيذها بـ 192 قرية بإجمالى 757 تابع فى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، فى المرحلة الأولى، بالإضافة لقرى مركزى "بنى مزار وسمالوط، والمدرجة فى المرحلة الثانية للمبادرة.

واستعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالى 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.