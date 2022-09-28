الداخلية تهدى مسلتزمات زواج لـ 10 عرائس ضمن مبادرة «كلنا واحد» (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، ولتقديم الدعم للعرائس المُقبلات على الزواج بكافة محافظات الجمهورية، وإهداء عدد من مستلزمات الزواج أطقم "ملابس - مفروشات – سجاد" لعدد 10 من العرائس المقبلات على الزواج بكل محافظة خاصةً من (ذوى الإعاقة – الأيتام – الأسر الأكثر احتياجاً) بواقع (35) طقم لكل حالة وذلك تأكيداً على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وحرصها على دعم ومساندة كافة فئات المجتمع والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتم تنظيم احتفالية بمقر نادى الشرطة بمحافظات (الإسماعيلية- الأقصر- الشرقية– القليوبية) لتوزيع (الهدايا ومستلزمات الزواج) على العرائس اللاتى تم اختيارهن، كما تم إيفاد مأموريات من ضباط وضابطات أقسام حقوق الإنسان بمختلف مديريات الأمن لتسليم الهدايا للعرائس بمقر إقامتهن ممن تعذر حضورهن للاحتفالية، وهو الأمر الذى لاقى استحسانهن وكان له بالغ الأثر فى نفوسهن واللاتى أعربن عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسن من اهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.