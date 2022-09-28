«القوى العاملة» بالدقهلية تطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بشأن جولة تفقدية على المكاتب التابعة لمنطقة عمل المنصورة (مكتب تفتيش المنصورة، ومكتب تشغيل المنصورة، ومكتب خدمه المواطنين، وادارة الأمن الصناعى) بمتابعة سير العمل والإطمئنان على معدلات الآداء وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين





وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، فى تقريره أنه استمع لمطالب المواطنين متلقى الخدمة، مؤكدا أنه على استعداد لاستقبالهم والاستماع الى شكواهم، وشدد على اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها تيسير العمل ومن ثم تقديم أفضل الخدمات للجمهور بسهوله ويسر.

ووجه مدير المديرية، العاملين فى المكاتب بإزالة كل المعوقات التى من شأنها تعطيل مصالح المواطنين وضرورة الإسراع من ميكنة جميع الخدمات التى تقدمها المديريه، والانتهاء من استخراج شهادات القيد المميكنة بشكل كامل فى جميع المكاتب التابعة للمديرية.

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