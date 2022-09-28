”القوى العاملة” : جولة تفقدية للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمكاتب بالدقهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 01:33 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية ، بشأن جولة تفقدية على المكاتب التابعة لمنطقة عمل المنصورة ( مكتب تفتيش المنصورة ، ومكتب تشغيل المنصورة ، ومكتب خدمه المواطنين ، وادارة الأمن الصناعي ) بمتابعة سير العمل والاطمئنان على معدلات الآداء وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين .

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية ، في تقريره أنه استمع لمطالب المواطنين متلقى الخدمة ، مؤكداً أنه على استعداد لاستقبالهم والاستماع إلى شكواهم ، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تيسير العمل ومن ثم تقديم أفضل الخدمات للجمهور بسهوله ويسر .

ووجه مدير المديرية ، العاملين في المكاتب بإزالة كافة المعوقات التي من شأنها تعطيل مصالح المواطنين وضرورة الإسراع من ميكنة جميع الخدمات التي تقدمها المديرية ، والانتهاء من استخراج شهادات القيد المميكنة بشكل كامل في جميع المكاتب التابعة للمديرية.