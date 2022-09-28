”القوى العاملة ”: تحصيل مستحقات عمال مصريين بالسعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 01:33 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع لسفارة مصر بالرياض - بالمملكة العربية السعودية- كشف عن نجاح مكتب التمثيل العمالي فى تحصيل مبلغ 1131880 ريال سعودي (مليون ومائة وواحد وثلاثين ألف وثمانمائة وثمانون ريال)، أي ما يعادل حوالي 5 مليون و 829 ألف و 182 جنيه مصري) وذلك مستحقات لصالح أسر ٣ عمال مصريين متوفيين بينهم عاملا توفى وهو على رأس العمل ، بالإضافة إلى مستحقات 10 عمال أخريين بعد حصولهم على أحكام قضائية.

جاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية وبذل كافة المساعي نحو تحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل المختلفة وبصفة خاصة مستحقات العاملين المصريين المتوفيين.

وأشار أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض إلى أنه بالتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض، تم تحويل مستحقات جميع العاملين المتوفين إلى ذويهم بمصر مع إخطارهم باستلامها من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة .. ومن جانبهم توجه أسر العاملين المتوفيين في خطاب لهم، بالشكر والتقدير لمكتب التمثيل العمالي بالرياض ، ووزارة القوى العاملة المصرية على استجابتها السريعة وتوجيه مكتب التمثيل العمالي لتحصيل تلك المستحقات وإرسالها لذويهم بمصر.