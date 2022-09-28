فرص تدريب مهنى فى ألمانيا.. الشروط والأوراق المطلوبة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لشغل هذه الوظائف والأوراق المطلوبة. وتعمل وزارة الهجرة على توفير فرص العمل المناسبة للشباب فى الخارج بالتعاون مع كل الجهات المعنية فى الداخل والخارج لتذليل أى عقبات أمامهم.

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