بتخفيضات كبيرة.. الجيزة تنظم معرضا للمستلزمات المدرسية ومنتجات الشباب

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن إقامة معرضا للأدوات المدرسية ودعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها غدا الخميس.





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بنادى النيل لضباط الشرطة والذى يستمر على مدار يومى الخميس والجمعة 29 / 9 , 30 / 9 /2022 ومتاح للمواطنين من خارج النادى.

وأوضح أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المعرض يقام بمشاركة 30 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف، والذى يأتى ضمن جهود المحافظة؛ لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن المعرض لن يكون مقتصرا على أعضاء النادى بل سيكون مفتوح أمام الجمهور من خارج النادى لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة حريصة على التوسع فى إقامة المعارض بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.