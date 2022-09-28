تحويلات مرورية لاستكمال أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - عينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو من خلال تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرسانى لكوبرى تقاطع طريق أبراج الكهرباء مع محور 26 يوليو "بنفس موقع نفق الأمن المركزى الذى تم هدمه".





وتضمنت الأعمال أعلى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان (بإجمالى 12 كمرة)، الأمر الذى يستلزم غلق عرضى لمحور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر فى اتجاه ميدان لبنان وتحويل الحركة المرورية إلى منزل محور 26 يوليو المؤدى إلى طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوى" فى اتجاه محطة الرسوم والقادم من مدينة 6 أكتوبر ويرغب فى الوصول إلى ميدان لبنان يستخدم الطريق الدائرى (القوس الغربى) ومنه إلى منزل الدائرى المؤدى إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان أو استخدام محور أحمد عرابى. على أن تكون أعمال رفع الكمر الخرسانى على النحو التالى: رفع (6) كمرة خرسانية اعتباراً من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 وحتى الساعة 12 ظهراً ذات اليوم، ورفع (6) كمرة خرسانية اعتباراً من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 7/10/2022 وحتى الساعة 12 ظهراً ذات اليوم. ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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