تنسيق الدبلومات.. موعد بدء تحويلات تقليل الاغتراب وشروط التقديم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه سيتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 28/9/2022، وحتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022، ذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى، ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويقوم الطلاب ببدء تحويلات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى من هنا