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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه سيتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 28/9/2022، وحتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022، ذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى، ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
ويقوم الطلاب ببدء تحويلات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى من هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيق الدبلومات.. موعد بدء تحويلات تقليل الاغتراب وشروط التقديم (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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