خلافات أسرية.. حقيقة استغاثه أم بفيديو "تيك توك" بتعدي شخص على نجلتها بالضرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:30 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" تظهر خلاله إحدى الفتيات وبصحبتها والدتها تتضررا من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على نجلتها بالضرب وسرقة هاتفها المحمول بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ (26) الجارى تبلغ لقسم شرطة السلام أول بالقاهرة من (الفتاه ووالدتها الظاهرتين بمقطع الفيديو) بتضررهما من (شخصين – مقيمان بالقاهرة) لقيام أحدهما بالتعدى عليها بالضرب وسرقة هاتفها المحمول.. أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أقرا بوجود علاقة بين المبلغة وأحد المتهمين ، وتم الصلح بينهم.

وفى وقت لاحق حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (الفتاة المشار إليها بمقطع الفيديو، ووالدتها، ووالدها، طليق شقيقتها) وطرف ثان: (والدة أحد المتهمين ، وشقيقة والدته).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.