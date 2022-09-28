مايا مرسي تستقبل المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة السيدة كيكو ميوا ، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى ، والسيدة أنوش بيزانيان ، مدير قطاع الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى ، والوفد المرافق لهما ،واللتان تزوران مصر حالياً ، هدفت الزيارة الى بحث سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين في ملف تمكين المرأة .

استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالسيدة كيكو ميوا في مصر، معربة عن بالغ سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي في مجال المرأة ، مشيرة الي اهمية التقارير والدراسات التي يقوم باصدارها البنك الدولي في الوقوف علي اهم مستجدات وضع المرأة في الدول حول العالم وتبادل الاستفادة بين الدول في هذا المجال

واشارت دكتورة مايا مرسي الى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، و يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

واشارت الدكتورة مايا مرسي الى جهود مصر في مجال مواجهة اشكال العنف المختلفة الموجه ضد المرأة مثل الزواج المبكر من خلال سن تشريع وعقوبات رادعة لمواجهة المشكلة ، كذلك استعرضت جهود مصر من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مواجهة ختان الاناث ، والتى تضم فى عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية ، مؤكدة أن مصر لديها إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة ، حيث تم إقرار ثلاثة تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام ٢٠٢١ وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب تلك الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة. وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.

كذلك من جانبها اعربت السيدة كيكو ميوا عن تقديرها وامتنانها للتعاون القائم بين الجانبين في ملف المرأة ، مثمنة جهود مصر والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات ، متطلعه الي مزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة .