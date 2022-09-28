هيئة تمويل العلوم والابتكار تعلن عن برامج التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - - الطاقة المتجددة وعلوم وهندسة المواد والعلوم البيئية وإدارة البيانات الضخمة ضمن أبرز مجالات التعاون

- دعم المشروعات المقبولة لمدة تصل إلى ٣ سنوات

- الخميس ٢٧ أكتوبر 2022 آخر موعد لتلقي طلبات التقديم

برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا بتمويل يصل إلى ٣ مليون جنيه مصري للباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم المشروعات البحثية المشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتوفير فرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات البحثية، ودعم النشاطات التعاونية في مجال البحث العلمي والمشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين، في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة، وعلوم وهندسة المواد، والعلوم البيئية، وإدارة الموارد المائية والزراعة وتكنولوجيا الغذاء، والمدن الذكية، وإدارة البيانات الضخمة وتطبيقات التقنيات الجديدة في مجال التراث الثقافي والطبيعي، وسيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة تصل إلى ٣ سنوات.

وآخر موعد لتلقي طلبات التقدم الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢.

وللاطلاع على كافة الشروط، وللتسجيل، يرجي زيارة الرابط التالي:

https://stdf.eg/web/grants/open

الجدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعُد الذراع الأساسي لتمويل البحث العلمي والابتكار وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري، حيث تقدم تمويلًا للمشروعات التي تهدف للارتقاء بالقدرات العلمية والتكنولوجية للباحث المصري، وتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار وتمكينها في المجتمع المصري، وذلك لتفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا في تنمية "الجمهورية الجديدة" من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويكون قادرًا على تحويل العلم إلى قيمة مُضافة تحقق نمو اقتصادي.