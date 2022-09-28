وزير النقل المصري يضع الورود على رفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي والتي أقيمت بالعاصمة اليابانية أمس و التي شهدت مشاركة وفود رسمية من حوالي 217 دولة وإقليم ومنظمة دولية، وبحضور ما يفوق ستة آلاف شخص، سواء من داخل اليابان أو خارجها.

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بوضع الورود على رفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي معربا عن خالص عزاء القيادة المصرية وشعب وحكومة مصر في وفاة "آبى" الذي كان زعيماً استثنائياً لليابان وصديقاً حقيقياً لمصر، مؤكدا على عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين الصديقين