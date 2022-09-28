عاجل- مدبولى: انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 23 - 25 أكتوبر المقبل

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أمس، المنطقتين الاستثماريتين ببنها بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، بما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بمواصلة تحقيق نقلة نوعية فى المجالات الاستثمارية من خلال التوسع فى المناطق الحرة العامة والخاصة، فى عدة محافظات، والتى ساهمت فى توفير فرص العمل المباشرة.





كما أكد رئيس الوزراء أهمية المؤتمر الاقتصادى الذى تقرر عقده فى الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، والذى كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصرى، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوى الخبرة وممثلى مجتمع الأعمال.

وعرض رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادى، والمحاور التى تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكداً أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل، الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر، مع إطلاق موقع إلكترونى خاص بالمؤتمر، لتلقى المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الاهتمام الواسع بمختلف الجوانب المتعلقة بترتيبات الإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27 الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن التنسيق يتم على قدم وساق بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر، من أجل الخروج بهذا الحدث الدولى المهم بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الدولية بمستوى عال ومبهر.

وخلال الاجتماع، أشار مدبولى إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ومن ثم تعمل دوماً على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما تواصل الحكومة جهودها لتأمين احتياطى آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية، للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز ملف الأمن الغذائى وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع البنك المركزى.