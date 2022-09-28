السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على ضريح عبد الناصر

جدة - نرمين السيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، على إنابة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، بزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.





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