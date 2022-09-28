وزير الإنتاج الحربى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم لنادى الإنتاج الحربى وطاقم التدريب والإدارة وذلك فى إطار حرصه على مؤازرة الفريق قبل بداية مباريات دورى الدرجة الثانية، وذل باستاد السلام التابع لوزارة الإنتاج الحربى.





وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال اللقاء على دعمه الشخصى لكل أعضاء الفريق والجهاز الفنى وأنه سيتم عقد لقاءات دورية مع الفريق خلال الفترة المقبلة للعمل على حل جميع المشكلات التى قد تواجه الفريق خلال مشواره بدورى الدرجه الثانية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه يعتبر الفريق مثل المصانع التابعة للوزارة، ومن هنا جاء حرصه على عقد هذا اللقاء مضيفا أنه سيحرص على متابعة نتائج الفريق أول بأول، مشددا أنه لابد من تصويب المسار وأن يكون هناك فكر مختلف وإستراتيجية وخطة واضحة يتم وضعها لتحسين النتائج، وأضاف أنه يأمل بنهاية هذا الموسم الوصول إلى الهدف الأساسى وهو صعود الفريق إلى الدورى الممتاز.



وأشار إلى أنه يجب على اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى أن يضعوا نصب أعينهم رجوع الفريق لسابق عهده، وكان نادى الإنتاج الحربى من النوادى المنافسة لكبرى الأندية بالدورى الممتاز.

وحث الوزير محمد صلاح اللاعبين على أن يستفيدوا من طاقة الشباب لديهم لتحقيق الكثير من النتائج الإيجابية التى تعود بالنفع على الفريق مع تحليهم بالروح القتالية والإرادة لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الكابتن عبد الناصر محمد المدير الفنى للفريق إلى أن الفريق قد أبرم العديد من الصفقات المميزة، كما خاض الفريق العديد من المباريات الودية خلال الفترة الماضية وتم الإطمئنان من خلالها على مستوى كل اللاعبين بهدف الوقوف على التشكيلة الأساسية التى سنخوض بها منافسات دورى المظاليم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتى تأكيدا على استراتيجية العمل بالوزارة وهى تقديم الدعم لكل الكيانات التابعة للوصول إلى أفضل النتائج والعمل على رفعة أسم الإنتاج الحربى فى كل المجالات.