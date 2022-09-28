للمصريين بالخارج.. إطلاق أول مجموعة محفزات لأسعار تذاكر الطيران (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - طرحت وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، عروضا خاصة وأسعار حصرية لتذاكر طيران مخفضة للأسر المصرية فى الخارج عبر الشركة الوطنية "مصر للطيران"، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لوزارة الهجرة بدعم المصريين فى الخارج وتلبية احتياجاتهم.





ويأتى ذلك فى إطار مجموعة المحفزات التى أعلنت وزيرة الهجرة عن إطلاقها، ونتيجة للقائها مع وزير الطيران المدنى، لبحث آليات التعاون بين الوزارتين لتقديم حزمة من المحفزات للمصريين فى الخارج لتيسير زياراتهم للوطن.

وقالت السفيرة سها جندى، إنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدنى على منح الأسر المصرية فى الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا فى السابق، بينما الراكب الأساسى للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادى المعلن من الشركة.