للمصريين بالخارج.. إطلاق أول مجموعة محفزات لأسعار تذاكر الطيران (إنفوجراف)

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ويأتى ذلك فى إطار مجموعة المحفزات التى أعلنت وزيرة الهجرة عن إطلاقها، ونتيجة للقائها مع وزير الطيران المدنى، لبحث آليات التعاون بين الوزارتين لتقديم حزمة من المحفزات للمصريين فى الخارج لتيسير زياراتهم للوطن.
وقالت السفيرة سها جندى، إنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدنى على منح الأسر المصرية فى الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا فى السابق، بينما الراكب الأساسى للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادى المعلن من الشركة.
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