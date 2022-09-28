الداخلية توجه قافلتين إنسانية وطبية إلى كفر الشيخ والسويس ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الداخلية، ضمن مشاركتها فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، قافلة إنسانية وأخرى طبية إلى محافظتى كفر الشيخ، والسويس؛ للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين.





الوزارة وجهت قافلة مشتركة بين قطاعى حقوق الإنسان، والخدمات الطبية؛ لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية"، على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر احتياجًا، وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال، ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتى كفر الشيخ والسويس.

كما وجهت قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات؛ لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بذات القرى، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم زيارة عدد من المستشفيات، ودور رعاية المسنين والأيتام، وتوزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلًا عن توقيع الكشف الطبى على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وشارك فى القافلة، عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان؛ لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، فضلا عن زيارة عدد من المنشآت الشرطية، للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.

يأتى ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك فى قريتك)، فى إطار مشاركتها فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).