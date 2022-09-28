أندرياس الفرفوش.. ألمانى أحب مصر فرسم البهجة فى شوارعها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - "أندرياس" مواطن ألمانى قرر العيش فى مصر منذ العام 2013، حيث عشق شوارعها وحواريها، واستقى من فنها الشعبى، حتى أتقن اللهجة المصرية، وقرر أن يغنى بها، فأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعى.





وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لـ أندرياس تحت عنوان: "يلا نعيشها - أندرياس الفرفوش"، موضحين أنه عاش فى مصر منذ 2013 ويعمل حاليا فى مجال التجارة ومن شدة عشقه لمصر احترف الغناء باللهجة المصرية، حتى أطلق عليه أصحابه "الفرفوش". وأظهر مقطع الفيديو أندرياس وهو يتجول فى الشوارع المصرية ويغنى مع المواطنين والعمال وسط حالة من البهجة.

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