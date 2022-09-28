محيى الدين: التمسك بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ مهم رغم التحديات العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على اهمية الدفع نحو تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وعدم التراجع عن هذا المسار بداعى مواجهة التحديات العالمية الراهنة.





وقال محيى الدين، خلال مشاركته فى فعاليات الحوار رفيع المستوى لأصدقاء اتفاق باريس، إن التوصل لهذا الاتفاق عام 2015 يعد إنجازا بكل المقاييس لأنه يمثل منصة للعمل الدولى الجماعى لتحقيق أهداف المناخ، مشددا على أهمية التمسك بتنفيذ الاتفاق.

وأوضح أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل يضع التنفيذ الفعلى للعمل المناخى فى مقدمة أولوياته، وذلك فى إطار شمولى يراعى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة دون أن يؤثر الاهتمام بتنفيذ أحد هذه الأهداف بمسارات تحقيق الأهداف الأخرى.

وأفاد رائد المناخ بأن مؤتمر شرم الشيخ يركز على معالجة المشكلات المستقبلية المتعلقة بتغير المناخ من خلال التنفيذ الفورى لأبعاد العمل المناخى الأربعة التى نص عليها اتفاق باريس وهى التخفيف والتكيف ومعالجة الخسائر والأضرار والتمويل، مع وضع كل هذا فى سياق أكثر شمولا يحقق التنمية المستدامة من خلال مواجهة الفقر وتحقيق المساواة وتوفير فرص العمل والاستثمار فى رأس المال البشرى والبنى التحتية.

وأضاف أن المؤتمر سيعمل على تخطى مرحلة التعهدات والوعود نحو إيجاد حلول عملية لتنفيذ مشروعات المناخ، كما سيجمع المؤتمر كل الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية للدفع نحو تعزيز مشاركة جميع الأطراف فى تنفيذ العمل المناخى.

وأكد محيى الدين أن مؤتمر شرم الشيخ يعمل على سد الفجوات التى يشهدها التعاون الدولى فى ظل التحديات العالمية الراهنة وذلك عن طريق تعزيز العمل الإقليمى كأداة مكملة للجهد الدولى، معربا عن سعادته بالنتائج التى حققتها مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف واللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتى نتج عن أربعة منها حتى الآن أكثر من 70 مشروعا مناخيا قابلا للاستثمار والتمويل والتنفيذ، والتى تم التوصل إلى اتفاقات مع تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو الصفر GFANZ لتمويل بعضها.

ونوه عن اهتمام مؤتمر شرم الشيخ بالبعد المحلى للعمل المناخى والذى يستهدف مشاركة الأطراف الفاعلة على مستوى المدن والمحليات فى العمل التنموى والمناخى بحيث تصل نتائجه إلى سكان كل المدن والقرى، مشيرا فى هذا السياق إلى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية والتى ستعرض كتجربة رائدة للعمل المناخى المحلى خلال مؤتمر الأطراف.

وشدد محيى الدين على اهتمام مؤتمر شرم الشيخ بعنصر التمويل، مشيرا فى هذا الصدد إلى ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخى فى الدول النامية، ومناقشة خطط تمويل مشروعات المناخ لما بعد عام 2025، والعمل على خفض اعتماد العمل المناخى فى الدول النامية والأسواق الناشئة على الاستدانة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ، وإنشاء أسواق للكربون تتناسب مع اقتصادات الدول النامية، وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار فى مشروعات المناخ والبيئة، وتعزيز معايير حوكمة العمل البيئى والاجتماعى للتصدى لظاهرة الغسل الأخضر، وربط الموازنات العامة للدول بجهود العمل التنموى والمناخى.